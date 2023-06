L’équilibre vie pro – vie perso au cœur de la réussite de l’agence Rébellion

11e épisode parmi 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce 11ᵉ et avant-dernier épisode du 12-20, nous invitons Nicolas Boccaccio, coprésident de Rébellion. Cette agence cofondée avec David Aït-Ali représente l’une des réussites inattendues de ces dernières années dans le secteur de communication. Bien que ses cofondateurs ne soient pas du sérail – aucune grande agence sur leur C.V. – Rébellion rassemble déjà 60 talents et ne compte pas s’arrêter là. Quelle est la clé de succès cette agence ? Probablement, une attention particulière à l’équilibre vie pro – vie perso, Nicolas Boccaccio se défendant d’être un entrepreneur « workaholic« . Et les deux bureaux de l’agence, à Paris et à Marseille, permettent de faire profiter aux « rebelles » des énergies et des qualités de chaque ville. Dans cette interview, Nicolas Boccaccio se montre également obsédé par la croissance de sa structure qu’il prépare pour une intégration totale de l’I.A.