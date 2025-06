Salesforce muscle Agentforce pour industrialiser les agents IA

Plus rapide, plus ouvert, plus sécurisé.

Salesforce passe à la vitesse supérieure avec le lancement d’Agentforce 3, une version largement remaniée de sa plateforme dédiée aux agents IA. En ligne de mire : lever les freins qui empêchaient jusqu’ici les entreprises de déployer des agents à grande échelle, en leur donnant enfin les outils pour piloter, connecter et faire évoluer ces intelligences automatisées dans un cadre sécurisé.

Avec l’adoption des agents IA en forte croissance (+233 % selon le Slack Workflow Index), la nécessité de mieux les encadrer s’est imposée. Salesforce répond à cet enjeu avec son nouveau Command Center, une console de supervision qui centralise toutes les données sur le fonctionnement des agents IA : état, performance, impact sur la productivité…

Les entreprises peuvent y configurer des alertes, suivre les tendances d’usage, ajuster les comportements des agents en temps réel. Chaque service peut même créer son propre dashboard. Salesforce promet une visibilité complète grâce à des intégrations avec des outils comme Datadog, Splunk ou Wayfound. Autrement dit, plus besoin de jongler entre plusieurs interfaces ou de débugger à l’aveugle.

Derrière les coulisses, le moteur Atlas – la brique de raisonnement qui pilote les agents – a été entièrement revu. Il propose désormais une latence divisée par deux, une diffusion en temps réel des réponses, des citations intégrées, et un système de secours automatique en cas de bug.

Atlas supporte aussi de nouveaux modèles de langage, dont Claude Sonnet d’Anthropic, hébergé via Amazon Bedrock, avec des garanties de conformité pour les secteurs les plus régulés. Salesforce annonce également l’arrivée prochaine de Google Gemini.

L’une des évolutions les plus stratégiques est l’intégration native du Model Context Protocol (MCP). Ce nouveau standard permet à un agent IA de se connecter immédiatement à des services tiers – AWS, Google Cloud, Stripe, IBM, Notion, etc. – sans passer par des développements spécifiques.

Avec MuleSoft (solution d’intégration qui permet de rendre n’importe quelle API d’entreprise compatible avec MCP, tout en assurant sécurité et traçabilité), les agents IA peuvent se connecter facilement à tous les systèmes métiers. Et Heroku (plateforme cloud pour déployer et gérer les applications des agents IA) assure l’hébergement sécurisé de ces connexions. Objectif : éliminer les frictions techniques et garantir l’interopérabilité sans compromis sur la gouvernance.

Salesforce enrichit aussi AgentExchange, sa marketplace de solutions prêtes à l’emploi. Plus de 200 agents IA métiers sont désormais disponibles : automatisation de paiements, rédaction de contenus conformes, assistance client, gestion de commandes, CRM, reporting… Le tout avec un contrôle renforcé sur la conformité, les données utilisées et la traçabilité des actions.

Un moyen pour les entreprises d’accélérer le déploiement d’agents spécialisés sans repartir de zéro. Et pour Salesforce, une manière de bâtir un écosystème robuste autour de sa plateforme.

Plusieurs clients tirent déjà parti d’Agentforce 3. 1-800 Accountant aurait automatisé 70 % de ses conversations administratives lors de la période fiscale. Engine annonce un traitement des dossiers clients 15 % plus rapide. Et Grupo Globo observe une hausse de 22 % de la rétention de ses abonnés. De quoi valider les promesses de ROI rapide et d’efficacité opérationnelle.

Agentforce 3 est dès à présent disponible dans de nouveaux pays (Canada, Royaume-Uni, Inde, Japon, Brésil) et supporte six langues supplémentaires, dont le français. Salesforce prévoit également d’élargir les capacités d’Agentforce avec de nouvelles fonctions actuellement en pilote, comme le monitoring avancé ou l’intégration poussée du protocole MCP.