Rosbeef! et John & Co présentent une campagne de merde

La solution est sous nos pieds (gauches ?)

Contribuer à rendre la Terre plus saine est la mission de la marque John & Co. Pour ce faire, elle met à disposition des engrais, semences et autres produits organiques qui améliorent les sols et favorisent la biodiversité.

Parmi ses produits phares, John & Co propose un compost à base d’excréments de vers de terre. Et c’est sur ce produit que la marque a décidé de miser fort en collaboration avec Rosbeef!.

L’heure est venue de célébrer le caca avec une campagne nationale audacieuse. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la marque de provoquer une prise de conscience sur l’importance de nourrir nos jardins comme le fait la nature, avec la chose la plus naturelle qu’il soit au monde : les excréments.

Face aux défis environnementaux qui se posent à notre planète, John & Co sait que la solution se trouve juste sous nos pieds, dans notre sol. Ainsi, la marque ne cesse d’innover et de proposer des produits respectueux de l’environnement.

Avec cette campagne de communication, John & Co veut provoquer une réflexion sur notre rapport à la nature et sur l’importance de prendre soin de notre Terre. La provocation n’est pas gratuite, elle vise à sensibiliser le public sur l’importance de nourrir nos jardins avec des produits naturels et respectueux de l’environnement, tels que les excréments.

Lancée depuis le 13 mars dernier et visible pendant deux semaines, la campagne se décline en affichage OOH / DOOH tactique dans 12 départements, social ads – Facebook, Instagram, Twitter – presse (3 pages recto successives dans le magazine Society du 16 mars) et 30 influenceurs activés.