Le bout du monde est à portée de train avec Pierre & Vacances

Vive le tourisme de proximité.

Notre Douce France est le pays le plus visité au monde. La beauté de ses paysages se distingue par leur diversité et la richesse de leur patrimoine local. En 2022, elle a une fois de plus été le pays préféré des touristes étrangers, générant un record de 58 milliards d’euros de revenus. Alors que le tourisme de masse est critiqué et que la sensibilisation à l’impact carbone des voyages est devenue incontournable, Pierre & Vacances et Rosa Paris ont donc imaginé une campagne RSE pour rappeler aux Français la beauté et l’attrait des vacances locales.

La splendeur des plages de la côte Atlantique, l’immensité des sommets alpins et le charme des champs de lavande de Provence… Cette campagne met en relief la diversité des destinations françaises, qui suscitent l’envie des touristes étrangers prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour en profiter.

Afin de rappeler avec force que l’évasion peut se trouver à portée de main, sans nécessiter de longs périples à travers des milliers de kilomètres. En effet, en réduisant les distances et en privilégiant des modes de transport à faible émission de carbone, il devient possible de réduire considérablement l’empreinte écologique liée aux vacances. Étant donné que les transports représentent 70% de l’empreinte carbone des vacanciers, faire des choix responsables permet de diminuer l’impact environnemental de chaque séjour.

Cette campagne RSE reflète l’engagement de Pierre & Vacances envers la transition écologique et vise à inspirer les vacanciers à faire des choix plus responsables, tout en appréciant les merveilles de notre propre pays. Après tout, le tourisme de proximité est une réponse concrète pour réduire l’empreinte carbone de nos folles escapades. Et puis, nous avons tout de même : les falaises d’Étretat, le Lauvitel du massif des Écrins, le Colorado Provençal, les volcans d’Auvergne, les Calanques de Cassis, la forêt des Landes, etc. Croyez-nous, en France, il y a de quoi satisfaire tous les esprits libres.