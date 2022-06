Pierre & Vacances détourne des annonces de location mensongères

Avec vue sur Pierre.

Qui n’a jamais été déçu en découvrant que sa location de vacances ne correspondait (vraiment) pas à l’annonce ? Que ce soit un vis-à-vis important, un quartier bruyant, une vue sur la mer inexistante ou pire, un logement mal équipé… la location peut réserver de mauvaises surprises. C’est pourquoi Pierre & Vacances s’est associé à Rosa Paris afin d’imaginer une campagne dénonçant avec humour les annonces mensongères, en promettant aux vacanciers que plus jamais il ne se lamenteront : « L’annonce disait… »

Le duo agence-annonceur a ainsi choisi de détourner trois situations réelles de locations entre particuliers, qui réservaient une mauvaise surprise aux vacanciers. Dans le spot endiablé de la campagne, trois jeunes s’élancent dans les rues afin d’afficher les défauts cachés de ces appartements, et de passer un message au prochain locataire par la même occasion : « La prochaine fois, réservez sur Pierre & Vacances ». Une signature qui surprend les voisins au réveil, et « s’appuie sur le sentiment de regret que l’on a tous déjà pu éprouver dans une telle situation. »

« La force de cette campagne est de cibler les locataires de trois appartements de vacances pour finalement s’adresser à tout le monde. C’est ce qui fait sa justesse et sa modernité. Nous sommes tous déjà tombés sur l’un de ces appartements en vacances et tous déjà pensés ce que les affiches de cette campagne évoquent », expliquent dans un communiqué Nicolas Gadesaude et Julien Saurin, directeurs de création à l’agence Rosa Paris.

Une vidéo aux airs de guérilla marketing qui s’accompagne d’une campagne print.