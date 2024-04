Jamel Debbouze plonge vers une mort certaine pour GRDF avec Rosa Paris

L’humour au service de la décarbonation.

L’urgence écologique est là, et certains acteurs s’en rendent bien compte. Parmi-eux, GRDF (le distributeur de gaz-naturel en France) lance une vaste campagne de sensibilisation sur le gaz vert, élément clé du mix énergétique français. Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, souligne l’importance de la décarbonation, présentée non plus comme une option, mais comme une nécessité absolue. Pour toucher un large public, la campagne adopte un ton léger et optimiste, avec un message sérieux porté de manière humoristique.

Incarnation de cette nouvelle communication, Jamel Debbouze est mis en scène dans un film hors format de 2 min 51 où il découvre qu’il doit réaliser un saut spectaculaire du haut d’un plongeoir surplombant une falaise. Plus habitué à la scène ou au grand écran qu’aux campagnes publicitaires, sa présence a pour but de marquer les esprits sur l’importance du gaz vert.

On doit cette approche divertissante à Rosa Paris, qui a de grands espoirs pour ce film… selon les dires de Gilles Fichteberg, co-fondateur de l’agence :

« Pour nous l’enjeu était simple : gagner la bataille de l’attention dans un contexte où le gaz vert a une faible part de voix. La résolution créative est donc ambitieuse avec un contenu divertissant et pédagogique pour lequel on est allé chercher les meilleurs : réalisateurs, ambassadeur, production et partenaires. Tous ces ingrédients pour faire ce film jubilatoire qui on l’espère deviendra un objet de pop-culture. »

La campagne est diffusée à partir du 28 avril en formats variés, allant de trois minutes à de courts clips de 15 secondes, sur des plateformes telles que la télévision, le digital et les réseaux sociaux. Produite de manière écoresponsable, cette initiative vise à interpeller aussi bien les particuliers que les professionnels sur le rôle crucial du gaz vert dans la transition énergétique. Elle met en lumière la contribution des 674 méthaniseurs français, capables de produire ensemble l’équivalent de la production annuelle de plus de deux réacteurs nucléaires.

Bon, on vous rassure, normalement Jamel va bien. Enfin… Vous l’avez vu récemment, vous ?