IKEA illumine tous les intérieurs, même ceux des trolls

Prochain épisode, les haters.

Les trolls ont décidément la cote. Pas ceux que l’on retrouve sur les réseaux sociaux, les “vrais”, ceux qui peuplent notamment l’imaginaire des cinéastes et écrivains. Après Netflix et son film norvégien, Troll, sorti au mois de décembre, Airbnb et ses “étranges” inconnus, IKEA nous livre un joli conte fantastique qui voit un jeune garçon aider un gentil troll solitaire à aménager son intérieur. D’un endroit froid et lugubre, les articles du géant suédois apportent lumière et chaleur à l’habitat de la créature mythologique. Si bien qu’il ne trouve plus de raison valable d’en sortir.

“Quand la maison respire la joie, vous aussi”, explique la marque dont le slogan est Bring home to life (Donner vie à la maison en VF).

Avec ce film de l’agence Rethink Canada réalisé par Nick Ball et tourné en Slovénie, IKEA revisite le conte norvégien The Three Billy Goat’s Gruff, croit savoir The Stable. Un conte dont la morale est que notre état d’esprit est à l’image de notre maison. Et la lumière fut.