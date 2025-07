IKEA capture les paroles des dormeurs pour vanter la qualité de ses matelas

Avis clients, version nocturne.

Pour mettre en avant le confort de ses matelas ÅKREHAMN et VÅGSTRANDA, IKEA Canada a choisi une approche peu conventionnelle. Le 28 juillet dernier, la marque a lancé « Sleep Talk Reviews », une campagne imaginée par l’agence Rethink, diffusée en radio, sur Spotify, les réseaux sociaux et en affichage, notamment devant son magasin du centre-ville de Toronto. L’idée : capter les paroles de vrais dormeurs pendant leur sommeil, dans un environnement aménagé au sein du showroom IKEA North York.

Durant deux nuits, des participants connus pour parler en dormant ont été invités à passer la nuit sur les matelas de la marque. Grâce à un dispositif audio et vidéo discret, plus de 90 heures de sommeil ont été enregistrées. Les extraits les plus révélateurs ont ensuite été utilisés comme témoignages produits. L’ensemble donne une série de mini-formats décalés, mais basés sur une expérience réelle.

À l’heure où les témoignages clients sont souvent filtrés et scénarisés ou à l’inverse retranscrit tels quels, critiques comprises. IKEA opte ici pour une démonstration simple et inattendue : si les dormeurs parlent, c’est qu’ils dorment bien. En jouant sur l’authenticité involontaire des réactions nocturnes, la campagne propose une preuve produit inhabituelle, qui s’inscrit dans une tendance plus large autour de la valorisation du sommeil.

En laissant la parole aux dormeurs eux-mêmes, IKEA poursuit son positionnement autour de la vie à la maison, tout en renouvelant les codes de la publicité produit. Le résultat est à la fois minimal et parfaitement cohérent avec les attentes actuelles de spontanéité et de transparence.