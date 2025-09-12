Reddit lance Reddit Pro pour les médias

Plus d'insights !

Reddit a dévoilé le 10 septembre 2025 dans Reddit Pro, une suite d’outils gratuits pour permettre aux éditeurs de suivre la performance de leurs articles et recevoir des suggestions sur les communautés où les partager. Ces nouvelles fonctionnalités s’insèrent dans Reddit Pro, un ensemble d’outils professionnels lancé l’année dernière pour aider les organisations à développer leur présence sur la plateforme. Les outils sont accessibles via un nouvel onglet “Links” et visent à aider les éditeurs à engager leurs lecteurs directement sur Reddit.

Les fonctionnalités principales incluent : le suivi des articles pour connaître où ils ont été partagés et leurs statistiques (vues, clics, votes), l’import automatique d’articles via flux RSS pour faciliter le partage, et des recommandations basées sur l’IA pour suggérer les communautés les plus pertinentes. Selon Reddit, ces outils permettent aux éditeurs de mieux comprendre la réception de leurs contenus et d’optimiser leur stratégie de diffusion sur la plateforme.

Plusieurs publications ont participé à la phase alpha, dont The Atlantic, The Hill, NBC News et l’Associated Press. Sarakshi Rai, rédactrice en chef adjointe de The Hill, souligne : “Reddit a toujours été une communauté précieuse et dynamique pour The Hill, et Reddit Pro nous a donné les outils pour interagir avec nos lecteurs qui auparavant n’entendaient pas directement parler de nous sur la plateforme. Nous pouvons facilement développer la présence de The Hill et favoriser de vraies discussions autour de notre journalisme. La plateforme est également devenue notre principale source de trafic provenant des réseaux sociaux, entraînant une augmentation du trafic social vers le site.”

Reddit améliore également l’expérience de lecture côté utilisateurs. Jusqu’à présent, les liens s’ouvraient dans un navigateur intégré, obligeant à quitter l’article pour poster un commentaire. Désormais, il suffira de glisser pour lire ou commenter directement dans l’application, simplifiant ainsi l’interaction avec le contenu. Ces évolutions s’inscrivent dans la volonté de Reddit de mieux intégrer les articles, blogs et contenus d’actualité dans l’expérience de recherche sur la plateforme.