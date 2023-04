Cet hommage aux fesses des bébés est le futur hit de l’été

Allez, on boodyshake.

Avant de lire cet article, nous tenions à vous prévenir que la musique de ce spot risque de rester à jamais dans votre tête. La marque de couches jetables pour bébés Huggies est l’auteur de la chanson « Baby Butt Bop » qui vante l’adaptabilité de ses couches aux bébés de toutes formes et tailles. Oreilles sensibles s’abstenir.

Les couches-culottes Huggies sont réputées pour leur engagement en faveur de la sécurité et du confort des bébés. Elles sont conçues avec des fonctionnalités telles que des barrières anti-fuites, des indicateurs d’humidité et des formes ergonomiques qui s’adaptent parfaitement à la morphologie des bébés.

Quoi qu’il en soit, l’agence Quality Meats creative a concocté une chanson accrocheuse pour la marque – que dis-je, un biberon musical – qui va nourrir vos tympans toute la journée… voire toute la vie. Attention tout de même, il n’existe pas encore de couches pour les oreilles. P.S. pour les plus courageux : la chanson Baby Butt Bop est également disponible sur Spotify.

« Nous voulions créer une chanson amusante, dans le style d’une danse excentrique, afin de mettre en valeur les différentes formes de fesses, et associer chacune d’entre elles à un moment actif », explique Brian Siedband, co-directeur général et co-fondateur de Quality Meats. « Et en général, être aussi précis que possible avec des détails et des actions intéressants. Sur le plan de l’inspiration, nous aimions la nature répétitive du hip-hop des années 2010, mais nous voulions aussi nous rapprocher d’une ambiance moins « cool » et plus amusante et bizarre. Ce qui s’est transformé en une sorte d’électro funky à l’européenne. »