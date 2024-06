Moulinex x Qualifio : retour sur une incroyable campagne de collecte et d’enrichissement de la donnée 

Une stratégie gagnante pour engager les consommateurs.

Article sponsorisé par Qualifio

Dans un contexte où la personnalisation et l’engagement des consommateurs deviennent des enjeux cruciaux pour les marques, le Groupe SEB, leader mondial dans le petit électroménager, a lancé un programme innovant pour sa marque Moulinex. Intitulé « Bons plats, bon karma », ce programme vise à qualifier les données des consommateurs tout en les engageant davantage grâce à des contenus personnalisés et interactifs.

Pour atteindre ces objectifs, Moulinex a misé sur la plateforme Qualifio, spécialisée dans la collecte de données via des expériences interactives et gamifiées. Le programme « Bons plats, bon karma » permet aux membres de gagner des points de « bon karma » en interagissant avec la marque de diverses façons : suivre Moulinex sur les réseaux sociaux, s’abonner à la newsletter, lire des recettes ou encore participer à des jeux-concours. Les points accumulés peuvent ensuite être échangés contre des récompenses, renforçant ainsi l’engagement et la fidélité des consommateurs.

Et les résultats ont été au rendez-vous !

Ajoutez à ces KPI plus que satisfaisants :

– Un taux de clic en augmentation de 0,5 point ;

– 40 % d’opt-in à la newsletter ;

– 3,3 % des ventes provenant du programme de novembre à mars.

Comment de tels résultats ont-ils été obtenus ?

Vous saurez tout dans ce cas client complet à télécharger sur le site de Qualifio.

Vous y retrouverez notamment le témoignage de Daphné Roux, Cheffe de projet CRM pour le Groupe SEB et de nombreux enseignements clés pour collecter des données, enrichir les profils des consommateurs et les engager davantage :