LNR et Publicis Sport créent le Rang des Fiertés pour une finale du Top 14 inclusive

La diversité prend sa place en tribune.

À l’occasion de la Finale du Top 14, organisée ce 28 juin 2025 au Stade de France, la Société Générale, partenaire majeur de la Ligue Nationale de Rugby, accompagnée par l’agence Publicis Sport, dévoile une campagne à la croisée du sport, de l’art et de l’engagement sociétal. La création, baptisée « Le Rang des Fiertés », coïncide avec la Journée des Fiertés et prend la forme d’une installation composée de sièges multicolores issus des 14 clubs du championnat, réarrangés en arc-en-ciel dans les tribunes.

Pensée comme un symbole d’inclusion, l’œuvre conserve l’identité visuelle de chaque club tout en les intégrant dans une composition inspirée du drapeau LGBTQIA+. Une manière de rappeler que chacun·e a sa place, sur le terrain comme dans les tribunes ». Cette initiative s’inscrit dans le programme #PlaquonsLHomophobie porté par la LNR, dans une volonté affirmée de faire évoluer les mentalités dans le rugby professionnel.

Pour accompagner l’installation, Publicis Sport a conçu un film manifeste aux accents chorégraphiques. Narré par Jérémy Clamy Edroux, premier joueur professionnel de rugby à avoir fait son coming out, le film met en scène ces sièges comme objets de mémoire et de combat collectif, à travers une mise en image stylisée et rythmée.

Le soir de la finale, le Rang des Fiertés accueillera des représentants d’associations et d’équipes engagées en faveur d’un rugby plus inclusif. Une présence discrète mais symbolique, à l’image d’une campagne qui privilégie le geste simple à l’effet de manche.