Le festival Westfield Stories fait son come-back avec le collectif Kourtrajmé

Un festival, c'est trop court.

Accompagné par Publicis Media Connect, le spécialiste des centres commerciaux Westfield a inauguré la nouvelle année en lançant la 2ème saison de son festival de courts-métrages, Westfield Stories, en collaboration avec Vice Media Group et l’école de cinéma du collectif Kourtrajmé. Moteur… ça tourne !

Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz, Oxmo Puccino, ces artistes ont toujours soutenu l’association Kourtrajmé depuis sa création en 1994. En 2019, Ladj Ly, un membre historique de l’association, sortait “Les Misérables”, un long-métrage récompensée d’un César et d’un Prix du jury à Cannes.

Alors que la première édition de Westfield Stories mettait en lumière six réalisateurs émergents du cinéma français, la nouvelle édition change de bobine. L’objectif cette année ? Valoriser 8 jeunes talents, réalisatrices et réalisateurs, diplômés comme étudiants, en leur offrant l’opportunité d’illustrer librement tout que ce que l’on peut vivre dans un centre commercial. Le résultat ? Un ensemble de courts-métrages de 4 à 5 minutes tournés dans 8 centres Westfield (6 en Île-de-France, un à Lyon, et un à Lille).

Les courts-métrages en compétition :

– “On s’est croisés” par Côme Webembe Tuitcheu tourné à Westfield Les 4 Temps

– “Tenebris Caelum” par Aldjia Menai tourné à Westfield Forum des Halles

– “Appel Manqué” par Alexis Jaulmes tourné à Westfield Parly 2

– “La fleur de l’âge” par Alexane Andrieu tourné à Westfield Vélizy 2

– “Glitch” par Eva Khelifi & Amanda Beauville tourné à Westfield Rosny 2

– “Noa & Mina” par Adil Voisin tourné à Westfield Carré Sénart

– “La légende de Westfield Euralille” par Alexia Hanicotte tourné à Westfield Euralille

– “La paire de l’année” par Mounib Ben Abbes tourné à Westfield La Part-Dieu

Les 2 prix mis en jeu sont décernés d’une part par le public, mais également par un jury de professionnels. Alors si vous aussi, vous désirez participer au vote, rendez-vous le 16 janvier 2023 sur le site de VICE. En attendant, voici la bande-annonce du festival.