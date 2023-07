Publicis Luxe expose ses talents aux Rencontres de la photographie d’Arles

La publicité et l’art, plus que jamais unis.

Depuis le 3 juillet, les Rencontres de la Photographie d’Arles se déroulent autour de différentes expositions, réunissant photographes, artistes et commissaires autour des sujets variés. Parmi ceux-ci, les créatifs de Publicis Luxe participent à l’évènement, exposant leurs œuvres à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 14 juillet dans une exposition nommée “Time Is On Your Side” au message profondément optimiste. L’agence rappelle, avec sa présence à l’évènement, ses nombreuses collaborations avec des photographes et autres artistes de renom, ainsi que sa propension à mettre en lumière des talents émergents.

À l’occasion de cette exposition, l’agence met en avant six œuvres créées par six duos, chacun constitué d’un créatif à la formation publicitaire et d’un artiste de métier ou de passion. En voici quelques exemples :

Désorientation – Edouard Pascal et Anne-Charlotte Pascal

Résilience – Dorcas Coppin Patrick Pierini

Compost – Pierre Zandrowicz et Adrien Cussonneau

Ostracas 2 – Chemsedine Herriche et Christine Milan

Respectivement installation numérique, projection vidéo, photographies et peintures sur fragments de plâtre, ces œuvres ont toutes une forme et une signification variée, chère à chaque membre du duo qui a permis sa création. Alors que notre époque semble nous montrer que le temps n’est pas de notre côté, entre fast life et urgence climatique, ces œuvres tentent de se réapproprier le concept de temps, autant une contrainte créative qu’une source d’inspiration.

Pour Publicis Luxe, c’est là une belle manière d’honorer l’esprit artistique de ses créatifs, tout en continuant à se positionner comme une agence centrée sur la créativité.