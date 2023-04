Fnac veut remettre à zéro vos recommandations Spotify et Deezer

Une playlist pour libérer la musique.

Ce n’est un secret pour personne, celui qui dirige sur les plateformes, c’est l’algorithme. De Netflix, à Twitter, Instagram et TikTok, nos clics, likes, partages, commentaires et tout autres comportements en ligne nourrissent leurs algorithmes de recommandation. C’est l’ère de l’ultra personnalisation, pas une timeline ne se ressemble, le contenu qui nous est proposé est le plus à même de nous plaire. Ils exercent donc une grande influence sur notre consommation de culture (et d’achat) : séries, films, musiques.

“En agissant ainsi, ils nous privent de toute la richesse des catalogues dont disposent les plateformes, mais aussi de nombreuses découvertes et des émotions qui y sont associées”, estime la Fnac. Cette bulle de filtre, la Fnac entend bien la percer. Comment ? Avec Reset by Fnac, “une playlist spécialement conçue pour renouveler les recommandations de l’algorithme”. Ainsi, vous pouvez écouter de la soul pendant des heures, on vous proposera également du rock indé ou du jazz.

“Accessible gratuitement sur les principales plateformes de streaming musical, elle se compose d’un mélange des genres très éclectique qui permet de brouiller les pistes de l’algorithme et ainsi, de bénéficier d’une plus grande variété de nouvelles recommandations musicales.” De quoi satisfaire les mélomanes mais aussi les artistes, notamment les moins connus.

Avec Reset by Fnac, vous passez de 2Pac à AES DANA, Afroman, Alain Bashung en passant par Aya Nakamura ou Bad religion.

Liens playlist : Spotify et Deezer.

Let’s play !