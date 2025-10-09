Essence contre électrique : Renault ose la comparaison pour la nouvelle Renault 5 Turbo 3E

Par la Réclame le 09/10/2025

À la vitesse de la flamme.

Renault et Publicis Conseil dévoilent un film spectaculaire pour accompagner le lancement de la Renault 5 Turbo 3E, réinterprétation électrique d’une icône des années 80.

Dans le garage sombre et silencieux, en bord de circuit, la sportive attend. Puis s’engage une confrontation métaphorique entre l’électricité et l’essence. On pourrait s’attendre à un test entre les versions électrique et essence de cette « R5 » culte.

Que nenni ! Une ligne d’essence incandescente surgit au sol, symbole de l’héritage thermique, face à laquelle la nouvelle Turbo 3E prend le départ. La course aura donc lieu entre ces deux incarnations de leur époque. La mise en scène, soutenue par le titre Nightcall de Kavinsky revisité par Angèle et Phoenix, dramatise cette transition du rugissement mécanique vers la fulgurance silencieuse.

Un mythe électrifié

Révélée en mars et disponible à la réservation depuis avril, la Renault 5 Turbo 3E sera produite en seulement 1 980 exemplaires, assemblés à Dieppe. Dotée de deux moteurs arrière développant 555 ch et d’une architecture 800 volts, elle revendique un 0-100 km/h en moins de 3,5 secondes et une autonomie WLTP supérieure à 400 km. Avec son gabarit mêlant dimensions de citadine et largeur de supercar, Renault parle de « mini-supercar ». À un prix qui n’a cependant rien de mini : 160 000 €, hors options.

Publicis aux commandes

Le film a été conçu par Publicis Conseil, agence la plus primée dans le monde aux Cannes Lions 2025. La production est signée Quad, sur une réalisation de Lukas Tielke. Le sound design a été confié à Start-Rec, qui a travaillé un univers sonore cinématographique entre tension et précision. La campagne sera diffusée à partir du 19 octobre, lors du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis.

Une respiration pour Renault ?

Ce lancement intervient dans un contexte chahuté pour le constructeur français : départ surprise de l’emblématique directeur général Lucas de Meo en juin, rumeurs de plan de départ volontaire visant 3 000 postes, et montée en puissance des concurrents chinois sur l’électrique en Europe. Après avoir mené une transformation réussie — et spectaculaire — de la marque pour accompagner l’électrification de sa gamme, Renault joue ici sur une corde à nouveau émotionnelle et patrimoniale.

La Renault 5 Turbo 3E illustre ainsi comment les constructeurs puisent dans leur héritage pour nourrir une électrification encore balbutiante en termes d’imaginaire. Une démarche qui pourrait bien devenir un passage obligé face à une concurrence qui a plus d’un tour dans son sac… à commencer par le prix.

Fiche technique

Renault – Responsables annonceur
Global Chief Marketing OfficerArnaud Belloni
VP Renault Brand Content CreationLaurent Aliphat
Partnerships & Brand Image DirectorStéphane Barbat
Brand & Partnerships ManagerThomas Juan-Dane
Publicis Conseil
CEO Publicis Groupe en FranceAgathe Bousquet
CCO Publicis Groupe en France & CEO Publicis ConseilMarco Venturelli
Worldwide Creative DirectorMarcelo Vergara
CopywriterKarl Guihard, Kevin Pochic
Art DirectorFlorent Abeilhe, Rick Andersen
Global Client LeadHugues Reboul
Account ManagersGregoire Verdet, Gaëlle Morvan, Grégory Bigo
Strategic planningPhilippe Martin-Davies, Nicolas Izel
Director Agency ProducerCaroline Petrucelli
TV producerSarah Bouadjera
Usage rightsLembah Froelich
Production – QUAD
RealLukas Tielke
DOPOttar Gudnason
CEOWilliam Blanc
Executive producerSolene Chalmey-Meysselle
ProducerClaudia Traeger
Production coordinatorClémence Lhuilier
Production EXE – MAMA TEAM
Executive producerAlex Tarraga DOP
Post production – Prodigious / Firm
CEO FounderManu Beard
Resp post prodFrançois Schmidt
VFX productriceClaire Garraud
Supervisor on setLaurent Larapidie
Supervisor faubourgAntoine Ponsart
2D animation artistRobin Beaumont
CG team leadFrançois Mauge
Matchmove artistPierre Pilard, Nicolas Fessière
Anim/layout artistMariane Cruchant, Nour Chamseddine
FX artistRemi Devouassoud
Lighting artistThomas Milvaux, Thibault Voukourakos
Flame artistAnthony Lestremau, Michael Marques
Nuke artistAdrien Garcia, Baptiste Hervouet
Musique – Start-rec
« NIGHTCALL » interprété parKavinsky, Phoenix, Angèle
Compositeurs / auteursVincent Belorgey, Guy Manuel Homem Christo
ÉditionsConcord Music Publishing, Because Editions, Daft Music
LabelsLoyauté, Angèle VL Records, Deadcruiser, Record Makers (℗ 2024)
Directeur de créationAlex Jaffray
Producteurs sonArthur Lequime, Mathieu François
Ingénieur sonPaul Fourrure, Paul Boutelant
Business AffairMarion Brenot

