Polaroid développe ses clichés contre l’IA

Des images qui sentent le papier et le sable chaud.

Icône de la photo instantanée, Polaroid avait presque disparu avec la fin de l’argentique, avant d’être relancée par des passionnés à l’origine du projet Impossible, qui fabriquaient des pellicules compatibles lorsque la marque n’en produisait plus. Depuis, la marque a retrouvé une place singulière, défendant une photographie tangible, imparfaite, mais sincère.

Dans un contexte où la publicité est secoué par la création générée par IA, Polaroid vient de lancer une campagne d’affichage fin juin à New York, avec des visuels également visibles dans le métro londonien. Cette prise de parole mise sur une photographie incarnée, loin des images standardisées générées par intelligence artificielle. Sur des supports imprimés, la marque affirme une promesse simple : revenir à l’authenticité.

Sur les affiches, des slogans manuscrits interpellent sans détour : « AI can’t generate sand between your toes », « Me neither », ou encore « Real stories. Not stories and reels. » Ces messages rappellent avec malice ce que l’image artificielle ne peut recréer : le vécu, l’émotion, le moment partagé. La campagne oppose ainsi la matérialité des clichés Polaroid, souvent imparfaits mais sincères, à l’uniformité des contenus générés par l’intelligence artificielle. L’esthétique brute valorise une émotion vraie plutôt qu’une perfection aseptisée. L’idée est claire : revenir à la photo instantanée, à l’image physique, loin des clichés générés par ordinateur.

Face à la vague IA mais aussi celle du social media, Polaroid choisit de répondre par une posture mesurée, en phase avec une lassitude numérique croissante. La marque s’adresse à une génération connectée, mais qui aspire à ralentir et à retrouver du sens. Pour elle, une photo imprimée a aujourd’hui plus de valeur que des centaines d’images numériques oubliées sur un téléphone.

Au-delà de la nostalgie, cette campagne réaffirme un positionnement clair : Polaroid défend une manière d’être autant qu’un produit. En optant pour la simplicité, la marque propose un contrepoint efficace à la saturation numérique et invite à privilégier la qualité à la quantité.