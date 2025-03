PMU se premiumise avec un concept de bistrots : « Les Paris Mutuels Urbains »

Entre tradition et modernité.

Le bistrot est bien plus qu’un simple café où l’on prend un verre. C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité. Et pour le PMU, c’est aussi un lieu de paris. PMU accélère ainsi sa transformation avec un nouveau concept de brasseries : « Les Paris Mutuels Urbains ».

Avec ce projet, PMU revitalise son lien historique avec les centres-villes. Chaque établissement célèbre l’esprit mythique des cafés français, tout en offrant une expérience revisitée, entre tradition et modernité.

Autrefois synonyme d’une France populaire parfois vieillissante, le traditionnel bar PMU connaît aujourd’hui une véritable renaissance, porté par l’intérêt croissant d’une nouvelle génération d’urbains. Comme l’analyse Jean-Laurent Cassely dans son étude, le bar-tabac s’est mué en icône branchée pour des jeunes en quête d’authenticité et de convivialité. Ces nouveaux habitués, attirés par l’atmosphère rétro, participent à la mutation culturelle du bar traditionnel, désormais lieu de convergence entre les générations, les classes sociales et les tendances. Un phénomène sociétal que PMU tente d’embrasser avec ses cafés « Les Paris Mutuels Urbains ».

Vendredi dernier, PMU ouvrait son 13ᵉ bistrot, cette fois sur le Vieux-Port de Marseille.

PMU vise de déployer 40 adresses de ce type en 2025 dans les villes françaises de plus de 50.000 habitants, avec un objectif de 150 bistrots à terme. Emmanuelle Malecaze-Doublet, directrice générale du PMU, indique dans une publication Linkedin que « ce concept est particulièrement complémentaire de notre réseau traditionnel et s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de modernisation du réseau et de la marque PMU® afin de remettre les paris hippiques dans le quotidien des Français« .