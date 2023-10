Perrier fait appel à Philippe Starck pour une nouvelle bouteille en édition limitée

Et l’eau sortit de la lentille de Fresnel.

Perrier annonce une collaboration exclusive avec le célèbre designer français Philippe Starck pour célébrer son 160ᵉ anniversaire. Cette édition limitée, baptisée Perrier + Starck, présente une nouvelle interprétation de l’emblématique bouteille verte de la marque. Philippe Starck a apporté sa vision créative en réimaginant la forme de la bouteille tout en conservant son élégance à la française iconique.

Les stries horizontales taillées dans le verre créent un jeu optique, évoquant la lentille de Fresnel, et subliment les bulles de la boisson. Elles rendent également la bouteille plus facile à tenir, amenant une sensation de “Je te tiens, tu me tiens”. Cette collaboration s’inscrit dans la longue tradition de la marque, ayant déjà travaillé avec des artistes de renommée internationale tels qu’Andy Warhol, Salvador Dalí, Takashi Murakami et bien d’autres.

La bouteille Perrier + Starck sera disponible en deux formats à partir de mi-octobre 2023. Cette édition limitée montre à nouveau l’engagement de Perrier à repousser les limites du design tout en préservant son héritage.

“C’était un rêve aujourd’hui devenu réalité que de s’attaquer à un mythe tel que la bouteille Perrier.” – Philippe Starck