Perplexity lance son navigateur, OpenAI s’apprête à répliquer

Ce 9 juillet 2025, Perplexity a lancé Comet, son premier navigateur web alimenté par intelligence artificielle. Déployé aux États-Unis, le produit est pour l’instant réservé aux abonnés de l’offre Max et à quelques utilisateurs sur liste d’attente. Cette sortie marque une tentative claire de la startup de rediriger les usages web loin de Google Search. En parallèle, OpenAI prépare lui aussi le lancement imminent de son propre navigateur avec un objectif similaire : redéfinir l’expérience de navigation grâce à l’IA.

Dans Comet, Perplexity met en avant deux briques : son moteur de recherche génératif (installé par défaut) et Comet Assistant, un agent capable de résumer e-mails et calendriers, d’ouvrir des onglets ou de naviguer sur les pages à la place de l’utilisateur. Intégré dans une barre latérale, l’assistant interagit avec le contenu des pages ouvertes, limitant les changements de fenêtres. L’usage est fluide sur les tâches simples, mais peine encore sur les opérations complexes, comme les réservations ou recherches précises, où l’IA montre ses limites.

Du côté d’OpenAI, le navigateur, en cours de développement, s’appuiera sur Chromium et intégrerait directement Operator, son propre agent IA. Il permettrait d’exécuter des actions à la place de l’utilisateur, sans nécessairement passer par des clics ou des formulaires classiques. OpenAI espère ainsi capter une partie du trafic et des données aujourd’hui captées par Chrome, pilier stratégique de l’écosystème publicitaire de Google.

Avec déjà plus de 3 milliards d’utilisateurs pour Chrome, et une domination écrasante du marché, le pari reste risqué. Mais à l’heure où les interfaces conversationnelles s’installent au cœur des usages numériques, la bataille du navigateur IA est bel et bien lancée. Reste à convaincre les utilisateurs de changer d’onglet.