Leocare vous insulte pour de bonnes raisons

Mieux vaut prévenir que guérir.

Chaque été, c’est la même scène. Valises prêtes, enfants attachés… et nerfs déjà à vif avant même d’avoir pris la route. Pour tenter d’apaiser ce rituel bien français des départs sous tension, Leocare et l’agence pasdepubmerci (fondée par Jacquelin Guillaume-Duverne) ont lancé début juillet 2025 une campagne d’affichage pour le moins… frontale. On y lit en très grand : « Apprends à conduire ABRUTI(E) ! », « Mais avance BORDEL ! », ou encore « Le cligno c’est en option ? GROS CON ». Des insultes familières pour beaucoup de conducteurs, mais cette fois, ce ne sont pas des cris échappés d’un bouchon sur l’A7, mais une campagne qui ne mâche pas ses mots, portée par l’assureur 100 % digital.

Dans un contexte de trafic saturé et de climatisation qui peine, Leocare choisit de viser là où ça pique : les nerfs des conducteurs. Mais surtout ce qu’ils laissent échapper lorsqu’ils perdent patience. En reprenant les insultes les plus fréquentes sur la route, la marque ne se contente pas de provoquer. Elle offre un reflet aux automobilistes français, habitués à faire de leur voiture un espace de défoulement verbal. La subtilité ? Un message plus calme, discrètement placé sous chaque insulte : « On vous enlève les mots de la bouche pour vous éviter un accident. »

Derrière le ton frontal, un constat bien réel. Selon les données partagées par Leocare, plus de 8 Français sur 10 reconnaissent s’énerver en conduisant. 54 % râlent seuls dans leur voiture, et 8 % insultent… avant même que le feu passe au vert. Des comportements banalisés, presque ritualisés, mais pas sans conséquence : hausse des tensions, baisse de la vigilance, fautes d’inattention… autant de facteurs qui, combinés à un trafic dense, peuvent virer à l’accident.

Pour Leocare, qui rappelle que « la route des vacances est aussi celle des imprévus », un conducteur plus calme est un conducteur mieux protégé. En s’attaquant à ces petits automatismes agressifs, l’assureur joue pleinement son rôle de prévention, en amont de l’accident. Et pour une fois, c’est en parlant comme les conducteurs que la campagne espère se faire entendre.

Avec ses insultes placardées en 4×3, cette opération réussit un exercice délicat : faire passer un message de sécurité sans moraliser, en assumant un ton cash, presque pédagogique. De quoi, peut-être, faire redescendre la pression d’un cran dans les embouteillages.