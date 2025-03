Tesco retourne la publicité comme une crêpe

In France, we call this la Chandeleur.

Pour célébrer le Pancake Day au Royaume-Uni, Tesco et l’agence BBH London lancent une campagne jouant sur le geste emblématique de cette journée : le retournement des crêpes. Déployée en affichage et en presse le 4 mars 2025, cette activation surprend les consommateurs avec une recette de crêpes affichée… à l’envers.

Minimaliste et percutante, la campagne reprend le logo de Tesco, et les ingrédients essentiels pour des crêpes parfaites dans la typographie bleue de l’enseigne. Mais ici, un renversant virage à 180 degrés a été opéré. Une manière simple et efficace de rappeler qu’il est temps de préparer sa pâte.

La campagne montre aussi ce que peut être une bonne campagne d’affichage : aussi simple que singulière.