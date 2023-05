Il y a 40 ans, Carl Sagan alertait déjà de l’urgence climatique – nous sommes enfin prêts à l’entendre

Si le monde n’écoute pas les vivants, qu’en est-il des morts ?

La situation de notre planète ne va pas en s’améliorant, et ce, malgré le fait que nous en connaissons l’état d’urgence depuis quelques années déjà. Celui-ci se détériore au fur et à mesure que nous échouons à prendre des mesures permettant de l’améliorer. Carl Sagan, scientifique et astronome américain ayant œuvré dans les années 60 à 90, nous mettait déjà en garde contre les dangers qui menacent notre planète. 40 ans plus tard, rien n’a changé, si ce n’est que l’écosystème terrien va encore plus mal qu’auparavant.

Le Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact en V.O. – une initiative des Nations Unies visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable) s’associe dans cette campagne avec AlmapBBDO et Boiler Filmes, pour tenter une énième fois d’alerter le monde du caractère non renouveable de nos modes de vie. Pour ce faire, et avec l’autorisation de Cosmos Studios, ils ont décidé de redonner du service à Carl Sagan, utilisant sa voix qui en a marqué plus d’un pour nous faire parvenir un message du passé, à propos du futur.

Ce spot nous montre un petit garçon, écoutant, sur un magnétophone plus haut que lui, le message de Carl Sagan. La bande son sur laquelle la voix de celui-ci est inscrite permet, de manière poétique, aux animaux en bois ornant la machine de se mouvoir, comme si ses paroles leur donnaient la vie. La signature de cette vidéo “Il y a 40 ans, c’était pressé, maintenant, c’est une urgence” vient remettre en lumière le fait que des décennies d’inaction ont amené le problème à sa situation actuelle.

Une vidéo d’une grande beauté, mais avec un message déplaisant : la situation presse, et il est temps de prendre action.