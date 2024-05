D’après Oxford, Internet aurait un impact positif sur le bien-être dans le monde

Qui l’eût cru ?

L’arrivée d’internet, depuis maintenant plusieurs dizaines d’années, a créé de nouvelles problématiques. Cyber-harcèlement, fake news, arnaques, doomscrolling… Internet a bien des raisons de nous causer des ennuis. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, le Oxford Internet Institute a révélé dans sa dernière étude qu’Internet serait systématiquement associé au bien-être et au bonheur à travers le monde.

Les recherches ont été effectuées entre 2006 et 2021 sur un échantillon de 2,4 millions de personnes de 15 à 99 ans dans 68 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. La conclusion est nette : 84,9 % des associations faites entre l’accès à Internet et le bien-être sont positives. Autrement dit, un utilisateur du web aurait beaucoup plus de chances d’être heureux qu’une personne hors du monde numérique.

“Nous avons été surpris de trouver une corrélation positive entre le bien-être et Internet à travers la majorité de milliers des modèles que nous avons utilisés pour notre analyse” déclare Matti Vuorre, professeur assistant à la Tilburg University et associé aux recherches du Oxford Internet Institute.

Pour ce qui est de 4,9 % d’avis très négatifs, les chercheurs ont remarqué qu’ils étaient majoritairement émis par des jeunes filles de 15 à 24 ans. Cette information a été mise en corrélation avec le cyber-harcèlement que subissent de nombreuses jeunes femmes sur les réseaux sociaux et les symptômes dépressifs qui en découlent.

L’étude est cependant à prendre avec des pincettes. Effectivement, même si une corrélation entre Internet et le bien-être a été faite, rien ne prouve que c’est l’un qui engendre l’autre. Les chercheurs ne peuvent écarter que ce bonheur n’est pas plutôt lié aux revenus plus conséquents des personnes qui ont un accès au web.