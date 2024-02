Decathlon et NBA sortent du cadre pour fêter le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2029

De sacrés highlights.

Que ce soit dans un skatepark, dans un champ, à la montagne, de nuit ou en fauteuil roulant :aucune excuse n’est bonne pour ne pas jouer au basketball. Un match entre amis, c’est partager des moments inoubliables, faire des actions surprenantes, ressentir de l’adrénaline, se dépenser physiquement, en résumé des émotions et des expériences inoubliables. Voilà l’énergie que souhaite transmettre cette nouvelle campagne de Decathlon.

Decathlon, la branche sport de la galaxie Mulliez, et la NBA réitèrent leur collaboration jusqu’en 2029.Le résultat ? Une campagne signée Orès qui capture l’essence de ce sport, mettant en avant le plaisir du jeu, le dépassement de soi et les défis constants, quels que soient le lieu et l’heure. Équipés du nouveau panier Tarmak, les joueurs repoussent les limites, créant leurs propres règles et apportant une touche de style au jeu. Dans un univers inspiré des road movies, la campagne plonge le spectateur au cœur de l’action grâce à une réalisation dynamique dans des lieux urbains et insolites.

On saluera l’approche fraîche et décomplexée du basket proposée par Decathlon, alors qu’un partenariat avec la NBA pourrait au contraire apporter son surcroît de stars et de paillettes. Que nenni. Basket pour tous !

Tarmak x NBA

Tarmak x NBA

Tarmak x NBA

Tarmak x NBA