OpenAI s’adresse aux étudiants avec le mode “Étudier”

Une fonctionnalité dédiée à l’apprentissage.

OpenAI vient d’introduire le mode Étudier dans ChatGPT, une nouvelle fonctionnalité conçue pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage. La fonctionnalité est disponible dès maintenant à tous les utilisateurs, et sera bientôt disponible pour les comptes .edu (comptes associés à une adresse e-mail académique). L’outil pédagogique, lancé début août, est directement intégré à l’interface de ChatGPT et vise à transformer la manière dont l’IA est utilisée pour faire ses devoirs ou préparer un examen.

Avec cette nouvelle approche, l’entreprise entend répondre à une critique récurrente : ChatGPT permettrait de tricher plus que d’apprendre, ce qui contribuerait à l’abaissement du QI et de « l’intelligence » en raison d’un usage jugé trop assisté. Le mode Étudier ne se contente pas de fournir une réponse clé en main. Il engage l’utilisateur dans un processus interactif, l’incitant à réfléchir, formuler des hypothèses, et progresser par étapes. Il s’appuie sur un questionnement guidé, des quiz et des retours personnalisés, adaptés au niveau de l’élève. Le but est clair : favoriser la compréhension plutôt que la simple restitution d’informations.

Ce mode a été élaboré en collaboration avec des enseignants, des chercheurs et des experts en pédagogie. Selon Robbie Torney, directeur des programmes d’IA chez Common Sense Media, « plutôt que de faire le travail à leur place, le mode Étudier encourage les élèves à faire preuve d’esprit critique ».

Les premiers utilisateurs universitaires semblent convaincus. Plusieurs étudiants décrivent le mode comme un « professeur de permanence qui ne se lasse jamais de répondre », capable de décortiquer des sujets complexes, au rythme de chacun. L’expérience reste souple : il est possible d’activer ou de désactiver le mode Étudier à tout moment selon ses besoins.

Cependant, le mode Étudier est encore en phase expérimentale. OpenAI reconnaît que cette première version peut parfois générer des réponses incohérentes ou incomplètes. L’entreprise prévoit d’intégrer ce mode directement dans l’entraînement de ses modèles pour en améliorer la fiabilité. Par ailleurs, des évolutions sont en cours pour enrichir l’interface, avec des visualisations plus claires, un meilleur suivi des progrès et une personnalisation accrue en fonction des objectifs et du niveau de l’élève.

Dans le même temps, OpenAI collabore avec des institutions comme l’Université de Stanford via l’initiative NextGenAI pour étudier l’impact réel de ces outils sur l’apprentissage, de la maternelle au secondaire. Ces recherches devraient guider les prochaines étapes de développement, afin que l’IA devienne un véritable levier pédagogique et non un simple raccourci vers la solution.OpenAI semble déterminé à réconcilier l’intelligence artificielle avec les exigences de l’éducation. Le mode Étudier marque une tentative de dépasser les critiques sur la facilité de la triche grâce à l’IA, en plaçant l’apprenant au cœur d’un processus actif et réfléchi. Reste à voir si cette promesse tiendra sur la durée, mais c’est un pas vers une utilisation plus responsable et éducative de l’IA.