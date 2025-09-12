OpenAI s’invite à Cannes : l’IA sur le tapis rouge et ses conséquences pour Hollywood

OpenAI présentera à Cannes son premier long-métrage d’animation généré par intelligence artificielle : Critterz. Produit avec Vertigo Films, filiale de Federation Studios, le film doit être projeté en marge du Festival et met en avant les capacités de l’IA en matière de production cinématographique. La production vise à achever le long-métrage en neuf mois seulement, contre trois ans habituellement.

La présence d’une production d’IA dans un festival comme Cannes ne se limite pas à une simple expérimentation technique. Elle questionne le rôle même de l’humain dans la création cinématographique. Les outils d’intelligence artificielle générative permettent de créer des images, de scénariser des scènes et même de générer des animations à grande vitesse, réduisant considérablement le besoin de dessinateurs, d’animateurs et de certains techniciens. La question de l’authenticité et de la propriété intellectuelle devient centrale : qui est l’auteur d’une scène ou d’un personnage créé par une intelligence artificielle ?

Au-delà de l’économie et de la rapidité de production, la projection de Critterz à Cannes pose une problématique symbolique. Le festival, lieu de célébration du cinéma traditionnel et du travail des créateurs, accueille pour la première fois un film en grande partie produit par un robot. Cela suscite un débat sur l’équilibre entre innovation technologique et préservation des savoir-faire humains. Les premiers films d’animation réalisés par IA ont souvent été critiqués pour leur graphisme et leur narration, montrant que l’outil reste dépendant de l’intervention humaine, mais ouvre néanmoins une porte sur une réorganisation possible des métiers et des hiérarchies dans la production.

Si Critterz attire la curiosité, il illustre aussi les tensions entre progrès technologique et protection des métiers artistiques. Cannes devient ainsi un terrain d’expérimentation et de réflexion sur l’avenir du cinéma : l’IA y est à la fois démonstration d’efficacité et déclencheur d’inquiétudes sur ce que pourrait devenir la création quand les algorithmes s’invitent sur les plateaux de tournage.