Bienvenue dans ChatGPT-5 : vitesse ou réflexion ? L’IA choisit pour vous !

Claude et Gemini, rattrapés par OpenAI ?

Ce 8 août, OpenAI a lancé GPT-5, la nouvelle version de son modèle pour ChatGPT, destinée à remplacer GPT-4o et les autres modèles précédents. Le déploiement est immédiat pour les abonnés Plus, Pro et Team, et arrivera progressivement pour les utilisateurs gratuits. Présenté comme le modèle le plus intelligent, rapide et utile jamais proposé par l’entreprise américaine, GPT-5 se distingue surtout par un usage plus naturel, plus fiable et nettement plus polyvalent que ses prédécesseurs.

L’une des évolutions majeures tient à son fonctionnement « unifié » : GPT-5 intègre un système de routage capable de décider en temps réel s’il doit répondre vite ou raisonner plus longuement, selon la complexité de la demande. L’utilisateur n’a donc plus à choisir manuellement entre un mode “rapide” et un mode “réflexion” : le modèle adapte sa réponse automatiquement, tout en offrant la possibilité de forcer le raisonnement via la commande “Réfléchissez-y sérieusement.”.

Comme le souligne Doneyli De Jesus, conseiller Intelligence Artificielle chez Snowflake : « Dans l’application de chat, plus besoin de choisir un modèle. Si vous êtes un utilisateur de base, c’est génial. La plupart des gens n’en choisissent jamais un autre de toute façon. Claude et Gemini avaient une longueur d’avance dans ce domaine. »

Javier Alcívar, consultant en IA souligne que « GPT-5 représente un bond technique et conceptuel majeur dans la série des modèles d’OpenAI ». Selon lui, « GPT-5 fusionne intelligemment les approches logiques avec des capacités multimodales avancées, redéfinissant ainsi ce qui est possible en matière de conversation, d’automatisation et de résolution créative de problèmes ».

Il met en avant « l’architecture unifiée du modèle, qui combine les forces des versions spécialisées précédentes, permettant une adaptation fluide à des tâches variées, qu’il s’agisse de mathématiques, de programmation, de traitement de textes ou d’images ». Cette consolidation « réduit significativement les compromis et inefficacités observés dans les modèles antérieurs, rendant GPT-5 à la fois plus performant et plus polyvalent ».

En résumé, pour Javier, « GPT-5 dépasse nettement ses prédécesseurs, offrant un système plus cohérent et efficace pour répondre à des besoins complexes et variés ».

Autre changement notable par rapport à GPT-4 : la réduction marquée des erreurs factuelles. GPT-5 sait mieux reconnaître ses limites et préfère indiquer qu’il ne peut pas répondre plutôt que de produire une réponse approximative ou erronée. Pour Doneyli De Jesus, cette approche soulève toutefois un point d’attention : « Ils gênent le choix du modèle, ce qui pourrait poser problème pour les utilisateurs plus avancés. »

Casey Newton, fondateur de Platformer News, considère GPT-5 comme « une mise à jour majeure » et « un pas important sur la route vers l’AGI », tout en soulignant que le modèle « ne prétend pas apprendre en continu ». Pour lui, l’expérience utilisateur s’apparente à « acheter un nouvel iPhone après quelques années » : plus rapide, plus précis et mieux pensé, mais sans rupture fondamentale. Il met en avant son rôle de modèle par défaut pour tous les utilisateurs, sa capacité à répartir les requêtes entre traitement rapide et raisonnement poussé, ainsi que l’introduction des safe completions, qui remplacent les refus abrupts par des réponses partielles conformes aux règles de sécurité. S’il juge qu’il n’a pas pris une avance décisive dans le codage, il estime que son rapport qualité-prix agressif pourrait séduire de nombreux développeurs.

Sur le plan créatif, GPT-5 progresse dans la génération de texte long et nuancé. Il gère mieux l’ambiguïté, les formes libres et les écritures à contraintes, tout en conservant cohérence et rythme. En développement, il est capable de créer en une seule requête des sites, applications ou jeux complets, avec un design plus abouti. Côté vitesse, Doneyli De Jesus note : « Nettement plus rapide pour les tâches plus complexes qui nécessitent plus de réflexion tout en gardant une qualité identique ou supérieure. J’ai retesté sur certaines invites précédentes que j’ai pu comparer. »

En santé, GPT-5 adapte désormais ses réponses au niveau de connaissance et à la localisation de l’utilisateur, tout en rappelant qu’il ne remplace pas un avis médical. L’expérience utilisateur s’enrichit aussi avec l’arrivée de quatre personnalités prédéfinies (Cynic, Robot, Listener et Nerd) pour ajuster le ton et le style sans consignes personnalisées.

En matière de sécurité, OpenAI introduit les « safe completions », qui privilégient des réponses utiles, mais encadrées. L’entreprise revendique 5 000 heures de tests de robustesse sur des scénarios à risque. Pour les besoins plus exigeants, GPT-5 Pro pousse encore plus loin le raisonnement et la fiabilité sur les tâches complexes, en science, santé ou programmation.

Avec GPT-5, OpenAI ne se contente pas d’augmenter la puissance brute : la mise à jour vise à rapprocher l’IA d’un rôle de véritable partenaire, capable de comprendre le contexte, de s’adapter et de produire des contenus plus fiables, quitte à bousculer certaines habitudes des utilisateurs avancés. Pour le rendre toujours plus indispensable au quotidien…

Bien qu’il ait obtenu d’excellents résultats dans plusieurs benchmarks, de nombreux experts estiment que GPT-5 reste encore loin d’atteindre l’AGI (Artificial General Intelligence). Le modèle se montre plus soigné, plus rapide et plus fiable, mais ses performances pourraient déjà approcher de leur plafond sans nouvelles percées majeures. Sam Altman reconnaît lui-même que GPT-5 « n’est pas un modèle qui apprend continuellement au contact du monde », une capacité jugée essentielle pour franchir le cap de l’intelligence générale. Alors que Meta s’embarque dans un pari audacieux pour développer une « superintelligence personnelle » intégrée à ses plateformes et lunettes connectées, GPT-5 incarne une évolution plus mesurée : une IA pragmatique, optimisée pour l’usage quotidien, mais encore loin de la superintelligence que certains imaginent.