OpenAI dévoile ChatGPT Entreprise : les agences et marques vont pouvoir ajouter leurs propres datas

Un véritable aspirateur à brand book.

OpenAI est fier de vous présenter : ChatGPT Entreprise, une version optimisée de ChatGPT dédiée aux besoins spécifiques des entreprises. Parmi les nombreux avantages qu’elle offre, on peut citer : un accès accéléré au modèle de langage GPT-4, l’import de données personnalisées, des options de personnalisation variées, des garanties pour la sécurité des données, la levée des restrictions d’usage habituelles et la prise en charge de fichiers nettement plus volumineux.

Dévoilée ce lundi, cette version a pour but de rassurer les entreprises quant à leurs inquiétudes concernant la possible appropriation d’informations confidentielles par GPT-4. Le modèle de langage a été conçu de manière à ne pas enregistrer les détails spécifiques de l’entreprise, ce qui signifie qu’il ne peut pas les utiliser pour son apprentissage. Il convient de mentionner qu’OpenAI s’est récemment réjoui de constater que leur IA générative a été adoptée par 80 % des entreprises figurant dans le classement Fortune 500. Un succès sur le fil du rasoir tant la sécurité et la confidentialité des données est une des préoccupations des entreprises de nos jours. Alors mesdames et messieurs aux “cols blancs”, comment acquérir cette nouvelle version optimisée ? Eh bien pour cela, il suffit de contacter OpenAI pour souscrire à la formule. Pour ce qui est du prix, sachez qu’il est fixé selon vos besoins et usages. Dans le B to B, on ne dit pas “à la tête du client”.