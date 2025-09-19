McDonald’s glorifie l’impatience des gourmands

Quand le fast-food célèbre le « vite fait, bien mangé ».

McDonald’s, accompagné de l’agence ONIRIA\TBWA, dévoile une nouvelle campagne print baptisée « El hambre siempre le gana a la paciencia » (« la faim l’emporte toujours sur la patience »).

Les visuels montrent des situations que chacun connaît : le moment où, pris par la faim, l’on ouvre le sac ou la boîte de McDonald’s à la hâte. L’emballage à peine entrouvert suffit à révéler une vérité universelle : l’envie de croquer immédiatement prend le dessus sur la patience.

Pas de foodporn léché ni de mise en scène sophistiquée. Ici, la marque met en avant une spontanéité assumée. Les gestes maladroits, les boîtes entrouvertes ou les sacs déchirés deviennent les symboles d’une expérience partagée par tous ses clients.