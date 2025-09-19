McDonald’s glorifie l’impatience des gourmands

Par Iris M. le 19/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Quand le fast-food célèbre le « vite fait, bien mangé ».

McDonald’s, accompagné de l’agence ONIRIA\TBWA, dévoile une nouvelle campagne print baptisée « El hambre siempre le gana a la paciencia » (« la faim l’emporte toujours sur la patience »).

Les visuels montrent des situations que chacun connaît : le moment où, pris par la faim, l’on ouvre le sac ou la boîte de McDonald’s à la hâte. L’emballage à peine entrouvert suffit à révéler une vérité universelle : l’envie de croquer immédiatement prend le dessus sur la patience.

Pas de foodporn léché ni de mise en scène sophistiquée. Ici, la marque met en avant une spontanéité assumée. Les gestes maladroits, les boîtes entrouvertes ou les sacs déchirés deviennent les symboles d’une expérience partagée par tous ses clients.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : McDonald's Paraguay

Recommandé pour vous

Musique de la pub McDonald’s x Mercredi 2025

Musique de la pub McDonald’s x Mercredi 2025

Musique

McDonald’s lance un jeu dédié à la Ligue 1

McDonald’s lance un jeu dédié à la Ligue 1

Sport

McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

Sport

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : 87seconds

Scan booksponsorisé

TF1 et les Magasins U fêtent leurs 50 ans

TF1 et les Magasins U fêtent leurs 50 ans

Agence : HEROIKS

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant