Paris 2024 : Omega dévoile un spot spectaculaire pour les JO

Et fait briller notre capitale.

Nous le savons tous, la cérémonie d’ouverture des JO se tiendra ce vendredi 26 juillet, et les artistes et athlètes qui donneront vie à cette cérémonie et compétition mondiale commencent déjà à arriver à Paris. Le Chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, Omega, l’horlogerie de luxe, est prêt à les accueillir à Paris.

Le film fait de Paris, le terrain de compétition de chaque discipline olympique, de l’immensément grand, à l’infiniment petit. Et si ces images sont évidemment irréelles, elles n’en sont pas moins parfaitement impressionnantes. Chaque scène met en avant certaines disciplines et athlètes, dont Léon Marchand, Erriyon Knighton, Céline Boutier, Simon Ehammer, Gianmarco Tamberi, Ma Long, Micka Mawem, Pete Burling & Blair Tuke, Mondo Duplantis, Shericka Jackson, Marcel Hug ou encore Bebe Vio.

Ce spot à de quoi faire briller Paris, qui en aura certainement bien besoin une fois que les touristes auront vu à quel point notre ville n’est pas parfaite. Après tout, pourquoi ne ferions-nous pas de notre paysage quotidien, notre propre terrain de jeu ? À vos baskets !

Making of

Impossible n’est pas français, et ça, cette publicité l’a bien montré. Voilà les techniques qui ont permis son aboutissement.