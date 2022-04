Opera GX crée un village paradisiaque pour gamers

Et se moque des évadés fiscaux.

Opera GX, le premier navigateur pour gamers a annoncé ce mardi dans une vidéo satirique lancer The Opera GX Village : un véritable paradis pour les fans de gaming.

Situé au cœur d’Andorre, The Opera GX Village est une résidence spécialement conçue pour les joueurs et créateurs professionnels. Mêlant configuration de jeux vidéo haut de gamme et ambiance futuriste, chaque maison sera équipée de tout ce dont un gamer professionnel a besoin : autant de LED que dans une finale de e-sport, un accès Internet à très haut débit, et même un service de livraison de repas – avec tout cela, plus d’excuses pour faire des pauses ! La résidence garantit également les taxes les plus basses. En plus de vivre comme des rois, les gamers ne vont pas non plus verser de l’argent à l’État, tout de même.

Cette activation, pensée par l’agence Officer & Gentleman, se moque des nombreux streamers de renom – comme Rubius, TheGrefg ou encore Auronplay, qui ont quitté leur terre natale pour les avantages fiscaux de la principauté montagneuse. Afin de faire connaître cette résidence fictive au plus grand nombre, Opera GX et son agence ont réalisé un spot humoristique, présenté par un agent immobilier sans scrupules.

La marque offrait également aux gamers la chance de gagner un voyage tous frais payé pour deux, afin de passer un week-end de rêve dans la peau d’un célèbre joueur. Entre ski l’hiver, VTT l’été, en passant par économiser de l’argent durement gagné toute l’année, on ne saurait plus où mettre la tête. En n’oubliant surtout pas le plus important : se reposer.

« Depuis des années, on sait que les joueurs professionnels et les streamers gagnent énormément d’argent – ​​et que certains déménagent dans des endroits comme Andorre pour des raisons fiscales. Petit pays qui est se trouve être aussi un petit coin de paradis sur Terre. Nous sommes juste là pour aider la marque à créer du contenu qui s’adresse à cette problématique tout en permettant aux utilisateurs de passer un bon moment au passage », conclut Alex Katz, Executive Creative Director at Officer & Gentleman.

Pour nos évadés préférés, si vous n’êtes pas trop adeptes des montagnes, Opera GX prévoit également des extensions aux Bermudes, au Luxembourg et à Chypre. Histoire que tout le monde y trouve son compte, hormis le fisc.