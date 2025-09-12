Nike et LEGO transforment Shanghai en terrain de jeu durable

Quand le branding passe du slogan au béton.

Nike et le LEGO Group posent leurs briques… au sens propre. En Chine, les deux marques célèbrent leur partenariat à travers des évènements communautaires à Pékin, Shanghai et dans d’autres grandes villes, des animations en magasin et des activités à la House of Innovation de Shanghai.

Point d’orgue de cette collaboration : une aire de jeux multifonctionnelle dévoilée à Shanghai, fabriquée à partir de chaussures recyclées. Ce terrain, qui invite les enfants à grimper, courir et jouer, s’inscrit dans l’engagement de Nike : construire 100 terrains en Nike Grind à travers la Chine. Cette année, 42 d’entre eux auront déjà vu le jour.

Pour Nike, l’initiative s’inscrit dans une ambition plus large. « Nike investit dans l’avenir du sport pour les jeunes en bâtissant un monde actif et inclusif qui incite les jeunes générations à jouer et atteindre leur plein potentiel “ explique Vanessa Garcia-Brito, VP and chief impact officer chez Nike dans un communiqué. ” Le coaching fait redécouvrir le plaisir du sport aux jeunes de tous horizons. Notre but, c’est de donner à la prochaine génération les moyens de faire du sport et de bouger toute leur vie, et de les aider à réaliser leurs rêves. »

Il y a peu, les deux marques collaboraient aussi à New York, lors du Fanatics Fest (20-22 juillet 2025).

En somme, quand Nike parle de préparer « l’avenir de la planète et du sport », la marque choisit de le faire non pas seulement par des mots, mais en construisant des lieux et en inventant des expériences. Et lorsque LEGO est de la partie, les enfants – petits et grands – deviennent les architectes de leur propre jeu.