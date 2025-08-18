Ce stand de Nike x LEGO est de toute beauté

Par Iris M. le 18/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Une aire de jeu et de création au Fanatics Fest.

Nike, en partenariat avec LEGO, a propulsé Fanatics Fest à New York bien au-delà d’un simple salon sportif et aux objets de collection (cartes, NFT…) À l’occasion de cette édition 2025 qui aura eu lieu du 20 au 22 juillet, cette arena devient aussi un espace d’imagination et de créativité pour les plus jeunes (et les autres) grâce à une activation singulière : la Nike × LEGO Playroom.

Ce dispositif immerge les petits et grands enfants dans un univers ludique où ils se recréent sous forme de Minifigs sur une carte personnalisable, alliant dynamisme sportif de Nike à l’esprit créatif de LEGO. Une initiative qui renforce le partenariat des deux marques, entamé plus tôt en 2024, et qui traduit une volonté commune d’encourager l’activité physique tout en stimulant l’imaginaire.

Le Fanatics Fest constitue un écrin idéal pour cette prise de parole : marques phares du sport et du jeu y dévoilent activations, contenus numériques et produits exclusifs, en faisant un rendez-vous majeur pour les communautés de fans.

Et depuis leur première collaboration autour de la Air Max Dn plus tôt cette année, Nike et LEGO multiplient les initiatives.

En effet, en août, la paire de sneakers destinée au jeune public a été suivie d’un tee-shirt, destiné autant aux adolescents qu’aux enfants plus jeunes. 

Elle sera suivie dès septembre par la sortie de la Nike Dunk Low x LEGO, qui s’inscrit dans la continuité esthétique de cette collaboration, et sera accompagnée de bien d’autres vêtements et accessoires.

Enfin, LEGO a également présenté un set LEGO Nike Dunk de 1 180 pièces. Cette boîte permet de construire une sneaker à taille réduite, accompagnée d’un ballon de basket pivotant, du mot « Dunk » en briques, de compartiments secrets et d’une figurine inédite baptisée “B’Ball Head”. Sans surprise, celui-ci est déjà en rupture de stock.

Crédits

  • Annonceur 1 : LEGO
  • Annonceur 2 : Nike
  • Agence : Atomic
  • Évènement : Fanatics Fest
  • Spacial Design : Hotel Creative
  • Diffusion : Juillet 2025
  • Pays : Global

