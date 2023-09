Nike et Eliud Kipchoge révèlent la magie de la course dans un spot inspirant

Parfois, il ne faut pas écouter son corps.

Certains choisissent de courir pour perdre du poids ou gagner du muscle, tandis que d’autres pratiquent cette discipline dans le but de voir de beaux paysages. En tout cas, une chose reste constante : la course est une activité physique, et en tant que telle, celle-ci peut fatiguer ceux qui la pratiquent… et plus particulièrement leurs jambes. La douleur et la fatigue sont des signaux naturels indiquant qu’on pousse notre corps dans ses retranchements : cependant, parfois, ces signaux d’alarmes pourraient être ignorés… voire le doivent.



C’est le cas pour tous les sportifs de haut niveau, dont Eliud Kipchoge, considéré comme le meilleur coureur de marathon de tous les temps. Il est par ailleurs le seul à avoir jamais fini un marathon en moins de deux heures (mais de façon non homologuée, c’était une expérience avec Nike). Pour ce faire, la force physique ne suffit pas et il est nécessaire de pouvoir dépasser la douleur : c’est en tant qu’expert en la matière qu’il conseille une jeune coureuse, l’encourageant à ne pas écouter ses jambes, mais plutôt sa motivation.

Créé par Nike et imaginé par Wieden+Kennedy Londres, ce spot futuriste met en avant la valeur de la motivation, et encourage les sportifs à voir non pas l’effort physique de leur sport, mais plutôt sa magie. Le titre de la vidéo, “Have a beautiful run”, pousse également la campagne dans ce sens, et remplace-le “Have a good run” qu’on aurait pu attendre. Just beautiful it ?