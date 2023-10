NBA : l’influenceur MrBeast sponsorise les Charlotte Hornets

Connaissiez-vous sa marque, Feastables ? Maintenant, c’est fait.

Si vous pensez que PewDiePie est encore en tête des classements youtubeurs après toutes ces années, vous vous trompez. MrBeast l’a dépassé après sa pause de 2020, et tient maintenant le classement d’une main de fer. Connu pour ses “challenges” toujours plus délirants et ses dons de milliers de dollars à des steamers ou des associations, le youtubeur est également créateur et égérie de sa propre marque de plaquettes de chocolats et de cookies : Feastables.

Et comme tout bon youtubeur possédant sa propre marque, il est bien évidemment obligé de la mettre en avant dès que possible, avec l’aide de Night Media, l’agence de talents qui l’accompagne. Que ce soit dans ses vidéos, dès qu’il en trouvera l’occasion, ou même en faisant des collaborations entre sa marque… et un club de NBA. Oui, Feastables, la marque de MrBeast, aka Jimmy Donaldson, sponsorise désormais officiellement le club des Charlotte Hornets pour la saison 2023-2024.

Le logo de la marque fera son apparition sur les maillots des Charlotte Hornets, ainsi que sur ceux des Greensboro Swarm, équipe de NBA ligue G, et des Hornets Venom GT, l’équipe NBA 2K de la ligne Esport, associées aux Charlotte Hornets.

Feastables n’est pas la seule marque que possède Jimmy Donaldson, mais elle est certainement celle pour laquelle il semble le plus investi. Un engagement que la marque lui rend bien, si on en croit les 10 millions de dollars de chiffres d’affaires que génèrent déjà ces barres chocolatées quelques mois après leur lancement.