Les 20 slogans publicitaires préférés des Français en 2025

La nostalgie des années 80 toujours vive.

« Carglass répare, Carglass remplace », « Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits », « Parce que vous le valez bien »… Ces phrases résonnent dans nos esprits depuis des années, au point de faire partie de notre langage courant. Mais quels sont vraiment les slogans que les Français préfèrent ? L’agence New Business (groupe Heroiks), à l’origine de nombreuses signatures devenues cultes, a mené l’enquête avec Toluna auprès d’un panel de 1 080 personnes âgées de 15 ans et plus, du 25 au 30 avril 2025.

Selon cette étude, 79 % des Français considèrent que les slogans publicitaires font partie intégrante de la culture populaire. Mieux : 70 % disent les chantonner sous la douche, 64 % y font parfois allusion dans leurs conversations, et 93 % estiment qu’un bon slogan aide à mieux retenir une marque. La répétition et la musicalité jouent clairement en leur faveur – et cela fonctionne, toutes générations confondues.

Voici le top 20 des slogans préférés des Français, toutes générations confondues :

1. Carglass – « Carglass répare, Carglass remplace »

2. Haribo – « C’est beau la vie, pour les grands et les petits »

3. L’Oréal – « Parce que vous le valez bien »

4. Decathlon – « À fond la forme »

5. Nespresso – « What else ? »

6. Mars – « Un Mars et ça repart »

7. Red Bull – « Red Bull donne des ailes »

8. Orangina – « Secouez-moi, secouez-moi ! »

9. MMA – « Zéro tracas, zéro blabla » (New Business)

10. McDonald’s – « Venez comme vous êtes »

11. Chaussée aux moines – « Chaussééééée auuuuuux moines » (New Business)

12. Tropico – « Quand c’est trop, c’est Tropico » (New Business)

13. Lapeyre – « Lapeyre, y’en a pas deux ! » (New Business)

14. Ricoré – « L’ami du petit-déjeuner »

15. Lidl – « Le vrai prix des bonnes choses »

16. Boursin – « Du pain, du vin, du Boursin »

17. Nestlé – « Nestlé, c’est fort en chocolat »

18. Juvamine – « Si Juvabien, c’est Juvamine » (New Business)

19. Optic 2000 – « Optiiiiiiiiiiic 2000 » (New Business)

20. Intermarché – « Tous unis contre la vie chère »

Les années 80 et 90 restent, pour une majorité des sondés, l’âge d’or du slogan publicitaire. Ce sont les décennies où l’on regardait la télévision en famille, où les pubs rimaient avec jingles entêtants et formules devenues cultes. Un héritage encore bien présent aujourd’hui.

Sébastien de Milleville, directeur général de New Business, résume : « Derrière chaque slogan efficace se cache un enjeu culturel et social majeur : celui d’inscrire durablement une marque dans la mémoire collective en lui associant des émotions, des moments de vie, des références partagées. On est convaincus que le véritable pouvoir de la publicité réside là, dans cette capacité subtile à créer des repères culturels, à générer des liens complices et à nourrir un dialogue permanent entre les individus et les marques. »

Son adjoint Benoît Clavé renchérit : « La force d’un slogan populaire, c’est sa capacité à condenser l’essence d’une marque en une phrase simple, sonore et immédiatement attribuable. Qu’il passe par un jeu de mots, une musicalité ou une vérité bien sentie, il marque parce qu’il s’ancre. Et s’il traverse le temps, c’est grâce à la répétition et à la constance qui transforment une formule en réflexe culturel ».

À l’heure où les formats courts dominent les écrans et les réseaux sociaux, le slogan – court, direct, efficace – n’a peut-être jamais été aussi pertinent. Encore plus si celui-ci est entêtant.