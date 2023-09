L’homme, le vrai. Sans les clichés.

Cette nouvelle publicité pour Yves Saint Laurent met en scène Austin Butler, acteur trentenaire à succès et aux multiples facettes. Et comme cet homme intriguant, c’est une masculinité complexe que met en avant YSL, rappelant que les hommes peuvent être masculins mais sensibles, forts mais bons, beaux mais délicats. Tout comme ce parfum qui mélange les arômes, et qui est à découvrir en musique dans cette publicité. MYSLF, à prononcer « myself ».

La pub Yves Saint Laurent parfum MYSLF 2023

La musique de la pub Yves Saint Laurent parfum MYSLF 2023