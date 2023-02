Ce n‘est pas un yaourt, c‘est beaucoup plus doux.

Vous l’utiliserez : après le bain, la douche, le rasage, le soleil et chaque fois que votre peau aura besoin d’être hydratée. Perle de lait de Yoplait se réinvente et devient un produit cosmétique. Non, rassurez-vous, on plaisante.

La musique de la pub Perle de lait 2023 : rasage est « Fleur blanche » de Örsten.

La pub Perle de lait 2023 : rasage

