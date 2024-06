Musique de la pub Volkswagen Golf 8 restylée 2024

Pour vos aventures les plus folles.

Qu’est-ce que le BA-ba d’une pub de voiture ? Les beaux paysages. Et dans ce spot pour Volkswagen, c’est exactement ce que vous aurez. Imaginez le voyage dans les montagnes Corses ou Italiennes et vous y êtes. Accompagnez le tout d’une musique qu’on imaginerait très bien dans un spot pour un e-shop, et vous êtes prêts à acheter du rêve.

Il n’en fallait pas moins pour présenter la version restylée de la Golf 8, ici dans sa version 2024.

La musique de la pub Volkswagen – nouvelle Golf 8 restylée 2024 semble être une musique originale composée pour la marque, mais nous sommes ouverts à toute suggestion.

La pub Volkswagen – Nouvelle Golf 8 restylée 2024