It feels great to feel at home

Vileda embrasse la tendance #CleaningTikTok et s’adresse directement à cette communauté de nettoyeurs dans sa dernière campagne : Dancer.

La marque a fait appel au danseur et influenceur américain de l’émission America’s Got Talent, Erik Cavanaugh qui donne vie à la signature de marque « It feels great to feel at home » (C’est agréable de se sentir chez soi/à la maison en VF). Dans le film réalisé par Pavel Gumennikov (production : Grandma) le danseur nous offre ainsi une séance de nettoyage chorégraphiée qui challengera sans doute les tikTokeurs nettoyeurs à faire de même.

La musique de la pub Vileda 2021 : Dancer est à découvrir après le film qui suit.

Pub Vileda 2021 : Dancer

Musique de la pub Vileda 2021 : Dancer

