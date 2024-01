Juste deux amoureux dans une voiture…

De nos jours, il n’est plus toujours nécessaire d’attendre le deuxième ou troisième rendez-vous amoureux pour avoir le droit de toucher celui ou celle qui attise les braises de votre cœur. Cependant, il n’est pas non plus nécessaire de tenter de “conclure” à la première occasion ; au contraire, pourquoi ne pas tenter d’étendre le temps passé ensemble. C’est là la proposition de Tinder, qui vous encourage à faire d’un date un moment infini… et inoubliable.

La musique de la pub Tinder 2024 – Tout commence avec un Swipe “Un baiser pour l’éternité” est Golden Hour, de JVKE.

