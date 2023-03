Voici le Pôle Express !

Ne dit-on pas que la liberté commence là où s’arrête un TGV ? Peut-être pas, mais la dernière campagne de marque de la SNCF va vous rappeler à quel point le train est la définition même de l’évasion à moindre coût… écologique.

La musique de la pub SNCF Voyageurs : Born To Be Wild est, comme son nom du spot le laisse entendre, l’iconique « Born To Be Wild » du groupe Steppenwolf.

La pub SNCF 2023 : moto contre train

