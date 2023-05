Ricard n'hésite pas à revendiquer ses origines, avec fierté.

Certaines villes françaises deviennent une part de la personnalité de ceux qui en sont issus, et Marseille, avec sa forte identité, en fait partie. Jul, l’OM, Ricard : voilà des exemples qui prennent racine dans la ville du sud, et qui en sont fiers. Dans cette campagne vidéo de ce dernier, que vous avez peut-être déjà vue en 2022 et qui est de retour cette année 2023, la marque met en avant son histoire liée à la ville… et à ses habitants.

La musique de la pub Ricard 2023 : Born à Marseille est Born In Marseille, composée par Court Circuit pour Ricard.

La pub Ricard 2023 : Born à Marseille

La musique de la pub Ricard 2023 : Born à Marseille