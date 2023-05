La saison des rêves n’est pas celle de Noël pour tous.

Les amateurs de tennis sur terre battue présents parmi vous le savent, l’hiver n’est pas la période privilégiée pour pratiquer ce sport. Le tournoi Roland Garros, évènement sportif de tennis le plus important de l’année, prend cette fois encore place en printemps, et s’étendra du 22 mai au 11 juin. Renault, partenaire premium du tournoi, le met en avant à travers cette vidéo de 1 minute à retrouver en TV. La marque utilise une musique habituellement associée à l’hiver, en jouant sur le sable des courts de tennis pour donner un air de neige tombant du ciel… de la neige couleur terre.

La musique de la pub Renault : Roland Garros 2023 est It’s the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams.

La pub Renault Roland Garros 2023

