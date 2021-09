Kangoo et fier de l’être.

Renault présente son nouveau Kangoo. Un modèle repensé pour « ceux qui ne font rien comme tout le monde, qui aiment se perdre et faire des rencontres » en roulant à travers les routes de France et d’ailleurs. Les « rebelles du quotidien » et fiers de l’être.

La musique de la pub Renault Kangoo 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub nouveau Renault Kangoo 2021

Musique nouveau Renault Kangoo 2021

