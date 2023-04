Apparemment, le vrai luxe ce n'est pas d'être serré dans une voiture chère.

Quand on pense voiture de luxe, on pense à Jaguar, Mercedes, Ferrari : des voitures toujours au look sport, et rarement avec plus qu’une place passager, et toujours avec un coffre plus là pour le nom que pour la praticité. Renault affirme aujourd’hui, avec conviction, que le luxe se trouve en réalité dans l’espace. Non, pas l’espace qu’il y a au-dessus de nos têtes, mais bien l’espace qui nous entoure et le fait de ne pas en manquer, comme dans l’Espace de Renault. Il est vrai que cette voiture n’est pas considérée comme une voiture de luxe mais plutôt une voiture familiale : cette nouvelle version, allant de 5 à 7 places, ne fait exception à la règle. Comme la coutume le veut pour ce genre de voiture, faites place aux scènes épurées prenant place des lieux grandioses : le désert, une étendue de plage dont on ne voit pas le bout, des monts enneigés … Une suite de lieux dans lesquels on se sent vite petit, à l’instar de la Renault Espace.



La musique de la pub Renault Espace 2023 est Spacer, de Sheila, reprise par Jeanne Added avec un orchestre symphonique enregistré à la Seine Musicale dans le cœur historique de Renault, sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt.

La pub Renault Espace 2023

La musique de la pub Renault Espace 2023, version originale