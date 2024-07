Be you, be proud of you because you can be do what we want to do.

Vous souvenez-vous des notions que vous avez apprises en LV2 Allemand au collège ? À part pour les plus habiles, et en tant que bons français, la plupart d’entre nous a des difficultés à interagir à l’international.

Cependant, la médiocre réputation de la France en matière de langues pourrait bien être résolue grâce à la nouvelle IA Samsung permettant de traduire instantanément ce que vous souhaitez dire, en le faisant apparaître sur le revers de votre smartphone.

N’ayez plus peur de la barrière de la langue car, désormais vous pourrez le dire : “Yes, I can”.

La musique de la pub Samsung Galaxy IA 2024 est Can I Kick It ? de A Tribe Called Quest.

