Cette campagne TV offre une nouvelle perspective, s’inspirant de la confiance naturelle qui émane du dévouement des athlètes à leur discipline. Elle met en avant les personnalités dynamiques des ambassadeurs sportifs, en les plaçant dans des environnements qui reflètent parfaitement leurs spécialités respectives.

Parmi les figures mises en lumière dans cette campagne, on retrouve Kawhi Leonard, Tyrese Maxey, Cameron Brink et Jamal Murray, chacun évoluant dans un cadre qui souligne leur passion et leur engagement pour leur sport.

La musique de la pub New Balance 2024 – We Got Now est Hollywood Swinging, de Kool & The Gang.

