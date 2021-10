Musique de la pub Google 2021

Chercher nous fait avancer.

Des fois, une simple petite question peut amener à de grands changements dans nos vies. On a tous déjà posé des questions à Google, et parfois même des vraies grandes questions comme par exemple ‘comment casser la routine ?”, “comment mieux consommer ?”, “comment devenir moi-même” etc.

Une simple question vous invite au voyage, au goût, au changement, au commencement, au recommencement, et cela nous fait avancer.

La musique de la pub Google France 2021 est à découvrir avec la vidéo qui suit.

Pub Google 2021 : chercher nous fait avancer

Musique de la pub Google France 2021

